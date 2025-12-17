В Москве авто с медиками опрокинулось в серьезном ДТП

В Москве перевернулась скорая с медиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Авария на пересечении Октябрьской и Трифоновской улиц: скорая опрокинулась на бок после столкновения с легковушкой», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в момент аварии автомобиль экстренных медицинских служб приземлился на боковую часть. В результате произошедшего машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбито лобовое стекло. На фото также видно, что автомобиль разбился в результате столкновения с легковой машиной. На место аварии прибыли спасатели и медики. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.