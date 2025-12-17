Китай выступил против использования замороженных активов РФ

Китай выступает против использования Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН», — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что Италия поддержала Бельгию, Мальту и Болгарию, выступив против плана Евросоюза по отправке Украине замороженных активов РФ.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

15 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ЦБ РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.