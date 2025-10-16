На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину

Орбан: Евросоюз потратил на Украину 180 миллиардов евро
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз в течение трех лет украинского конфликта потратил на помощь Киеву около 180 млрд евро. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Евросоюз уже потратил 180 миллиардов евро на войну на Украине, и после того, как запасы закончатся, ЕС хотел бы поддержать войну новым пакетом в 40 миллиардов евро», — подчеркнул он.

Орбан напомнил, что примерно четверть бюджета Евросоюза на грядущие семь лет Брюссель намерен потратить на Украину.

До этого глава минобороны Украины Денис Шмыгаль говорил, что Киеву на следующий год нужно до 20 млрд долларов на продолжение военного конфликта.

Шмыгаль добавил, что Украина способна произвести 10 млн БПЛА к 2026 году при достаточном финансировании со стороны союзников, но ей также необходимо больше дальнобойных артиллерийских снарядов для борьбы с российскими войсками.

Ранее российские хакеры заявили, что легко обнаружат склады с Tomahawk на Украине.

Переговоры о мире на Украине
