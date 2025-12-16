На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины призвал «сорвать планы» Путина одним шагом

Глава МИД Украины Сибига призвал сорвать планы Путина изъятием активов России
true
true
true
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал изъять замороженные активы России для так называемого «репарационного кредита» Украине чтобы «сорвать планы» президента Владимира Путина. Публикация появилась на странице внешнеполитического ведомства республики в Telegram.

По его словам, российский лидер якобы считает, что «Европа разделена и слаба». Президент России ждет, что поддержка Украины уменьшится, однако изъятие активов «сорвет его планы и заставит его изменить расчеты».

Сибига считает, что соответствующее решение укрепит самостоятельность и суверенитет Европы, и позволит обеспечить долгосрочную поддержку Киева. Он заверил, что изъятие активов не будет препятствовать мирному процессу, а наоборот укрепит позиции Украины.

«Мы призываем все государства-члены ЕС сделать этот важный стратегический шаг на этой неделе», — подытожил министр.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Зеленский призвал конфисковать замороженные активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами