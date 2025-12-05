В России рассказали о неожиданных плюсах безвизового режима с Индией

Россияне смогут решить проблему с накопившимися на руках рупиями после отмены визового режима между РФ и Индией, заявил «Газете.Ru» специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Индия и Россия в ближайшей перспективе приступят к согласованию безвизового режима. Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, подводя итоги двусторонних переговоров с российской стороной.

По его словам, эта инициатива крайне своевременна. Сейчас групповые туры в Индию остаются нишевым направлением: с начала года их выбрали чуть более 40 тыс. россиян, пояснил Титов.

«При этом индивидуальные поездки, долгосрочные релокации и дауншифтинг статистика не охватывает. В любом случае масштабы несравнимы с организованными турами в Китай, где поток значительно выше. Ожидается, что безвизовый режим может стать стимулом для роста интереса к индийским направлениям — особенно если расчеты за турпродукт будут встроены в межгосударственный клиринг. В экспертной среде давно обсуждается проблема накопившихся рупий, которые нельзя полноценно использовать для оплаты импорта. Туризм может стать одной из дополнительных статей для снижения этого валютного дисбаланса», — отметил Титов.

По его словам, в перспективе российские власти рассчитывают, что после введения безвиза отечественные путешественники будут активнее осваивать пляжи Гоа и Кералы, так же уверенно, как когда-то освоили курорты Турции.

Ранее Россия и Индия объявили о планах обсудить безвизовый режим.