На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о неожиданных плюсах безвизового режима с Индией

Титов: россияне решат проблему с накопившимися рупиями из-за отмены виз с Индией
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россияне смогут решить проблему с накопившимися на руках рупиями после отмены визового режима между РФ и Индией, заявил «Газете.Ru» специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Индия и Россия в ближайшей перспективе приступят к согласованию безвизового режима. Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, подводя итоги двусторонних переговоров с российской стороной.

По его словам, эта инициатива крайне своевременна. Сейчас групповые туры в Индию остаются нишевым направлением: с начала года их выбрали чуть более 40 тыс. россиян, пояснил Титов.

«При этом индивидуальные поездки, долгосрочные релокации и дауншифтинг статистика не охватывает. В любом случае масштабы несравнимы с организованными турами в Китай, где поток значительно выше. Ожидается, что безвизовый режим может стать стимулом для роста интереса к индийским направлениям — особенно если расчеты за турпродукт будут встроены в межгосударственный клиринг. В экспертной среде давно обсуждается проблема накопившихся рупий, которые нельзя полноценно использовать для оплаты импорта. Туризм может стать одной из дополнительных статей для снижения этого валютного дисбаланса», — отметил Титов.

По его словам, в перспективе российские власти рассчитывают, что после введения безвиза отечественные путешественники будут активнее осваивать пляжи Гоа и Кералы, так же уверенно, как когда-то освоили курорты Турции.

Ранее Россия и Индия объявили о планах обсудить безвизовый режим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами