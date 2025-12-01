На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, зачем нужен безвиз для китайцев

Депутат Прокофьев: безвиз с Китаем привлечет в Россию платежеспособных туристов
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Отмена визового режима с Китаем позволит привлекать в Россию индивидуальных туристов и деловых путешественников — эти категории обладают большей платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев.

«Туристы из КНР сегодня входят в топ по объемам расходов за рубежом. Уже сегодня многие страны буквально конкурируют за право привлечь китайского путешественника, и России в этом смысле важно использовать свои преимущества. Китайские туристы уже занимают первое место по въезду в Россию, но еще важнее потенциал на будущее. Безвизовый режим в полной мере позволит реализовать возможности въездного туризма из КНР, повысить загрузку нашей туристической инфраструктуры и создать новые рабочие места», — заявил Прокофьев.

Он отметил, что у представителей туротрасли есть вопросы, касающиеся организованных туристических групп из Китая: для них значительная часть услуг — рестораны, транспорт, магазины — обеспечивалась компаниями, связанными с КНР.

«Но это касается именно организованных групп, и отмена визового режима как раз позволит скорректировать ситуацию. Россия сможет проще привлекать индивидуальных туристов, семейных, молодежных, деловых путешественников. Эти категории обладают большой платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой — это касается гостиниц, экскурсоводов, гастрономии, региональных маршрутов. Убежден, что упрощение въезда для туристов из Китая станет позитивным стимулом для нашей туротрасли», — констатировал Прокофьев.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России — в итоге спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%.

Ранее в Госдуме заявили, что туристы из КНР нужны России, даже если их обслуживают китайцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами