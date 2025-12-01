В Госдуме объяснили, зачем нужен безвиз для китайцев

Отмена визового режима с Китаем позволит привлекать в Россию индивидуальных туристов и деловых путешественников — эти категории обладают большей платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев.

«Туристы из КНР сегодня входят в топ по объемам расходов за рубежом. Уже сегодня многие страны буквально конкурируют за право привлечь китайского путешественника, и России в этом смысле важно использовать свои преимущества. Китайские туристы уже занимают первое место по въезду в Россию, но еще важнее потенциал на будущее. Безвизовый режим в полной мере позволит реализовать возможности въездного туризма из КНР, повысить загрузку нашей туристической инфраструктуры и создать новые рабочие места», — заявил Прокофьев.

Он отметил, что у представителей туротрасли есть вопросы, касающиеся организованных туристических групп из Китая: для них значительная часть услуг — рестораны, транспорт, магазины — обеспечивалась компаниями, связанными с КНР.

«Но это касается именно организованных групп, и отмена визового режима как раз позволит скорректировать ситуацию. Россия сможет проще привлекать индивидуальных туристов, семейных, молодежных, деловых путешественников. Эти категории обладают большой платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой — это касается гостиниц, экскурсоводов, гастрономии, региональных маршрутов. Убежден, что упрощение въезда для туристов из Китая станет позитивным стимулом для нашей туротрасли», — констатировал Прокофьев.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России — в итоге спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%.

Ранее в Госдуме заявили, что туристы из КНР нужны России, даже если их обслуживают китайцы.