Политолог назвал «отложенной проблемой» мирный план США по Украине

Мирный план США по Украине может оказаться лишь временным перемирием. Такое опасение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков. По его словам, решение проблемы будет лишь отложено.

«Это не мир, это перемирие, на мой взгляд, если оно будет заключено. То есть мы просто отложим решение проблемы на более поздний срок», — сказал эксперт.

Он напомнил, что условие отказа Украины от вступления в НАТО предполагает дальнейшую поддержку Киева со стороны альянса. Противник сможет восстановить силы, что может привести к еще более масштабной эскалации, считает Крутаков.

14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз обсуждали мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. Еще до начала диалога украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Вашингтона и Брюсселя. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф после встречи сообщил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

