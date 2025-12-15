На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ужесточили контроль за финансовыми операциями экстремистов

Путин подписал закон об ужесточении контроля за финоперациями экстремистов
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за финансовыми операциями лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Граждане, включенные в соответствующий перечень, в настоящее время имеют право совершать операции с денежными средствами и иным имуществом в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также содержания совместно проживающих членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов. Речь идет о возможности получения и использования заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат.

По словам авторов законопроекта, правоохранительные органы обладают информацией о случаях, когда эти выплаты использовались для финансирования запрещенной деятельности, в том числе людьми, находящимися в розыске. По данным на 28 октября 2024 года, в их число насчитывало 4,9 тыс. человек, включенных в перечень террористов и экстремистов. При этом выявлялись случаи неоднократного снятия пособий через счета в разных банках, что позволяло превышать установленный лимит в 10 тыс. рублей на одного члена семьи.

Теперь, согласно подписанному закону, такие лица должны будут использовать специальные счета и согласовывать операции с Росфинмониторингом. Ведомство имеет право рассматривать заявление до 10 рабочих дней, а затем одобрить, отказать, а также ограничить число счетов и способы проведения операций

Документ также наделяет кабмин правом определить виды иных доходов, которые граждане, включенные в перечень террористов и экстремистов, смогут использовать для обеспечения жизнедеятельности.

В октябре Путин официально создал комиссию, направленную на противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Она будет изучать причастность лиц к террористической, экстремистской и диверсионной деятельности, а также будет иметь право замораживать счета в банках и имущество подозреваемых в терроризме и экстремизме.

Ранее Путин предложил усовершенствовать меры борьбы с терроризмом.

