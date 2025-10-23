На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин учредил комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма

Путин преобразовал комиссию по противодействию финансированию терроризма
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Владимир Путин официально создал комиссию, направленную на противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства постановил «преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности», говорится в документе.

Указом также утвержден состав комиссии. В состав комиссии войдут заместитель начальника управления службы ФСБ, заместитель начальника главного управления в центральном аппарате МВД России и замдиректора департамента МИД РФ, а возглавит ее замдиректора Росфинмониторинга, который курирует вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Согласно информации, комиссия будет изучать причастность лиц к террористической, экстремистской и диверсионной деятельности, а также будет иметь право замораживать счета в банках и имущество подозреваемых в терроризме и экстремизме.

Ранее читинца повторно осудили за призывы к терроризму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами