Путин учредил комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма

Президент Владимир Путин официально создал комиссию, направленную на противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства постановил «преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности», говорится в документе.

Указом также утвержден состав комиссии. В состав комиссии войдут заместитель начальника управления службы ФСБ, заместитель начальника главного управления в центральном аппарате МВД России и замдиректора департамента МИД РФ, а возглавит ее замдиректора Росфинмониторинга, который курирует вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Согласно информации, комиссия будет изучать причастность лиц к террористической, экстремистской и диверсионной деятельности, а также будет иметь право замораживать счета в банках и имущество подозреваемых в терроризме и экстремизме.

