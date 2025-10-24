Путин предложил усовершенствовать меры борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета безопасности РФ выступил с инициативой обсудить совершенствование мер борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас по сути один вопрос, но с разных сторон, что называется, к нему должны подойти. Это усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом», — сказал он.

Накануне глава государства официально создал комиссию, направленную на противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Путин постановил «преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности».

В состав комиссии войдут заместитель начальника управления службы ФСБ, заместитель начальника главного управления в центральном аппарате МВД России и замдиректора департамента МИД РФ, а возглавит ее замдиректора Росфинмониторинга, который курирует вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Согласно информации, комиссия будет изучать причастность лиц к террористической, экстремистской и диверсионной деятельности, а также будет иметь право замораживать счета в банках и имущество подозреваемых в терроризме и экстремизме.

Ранее в России задумали ужесточить наказание лидерам террористических организаций.