Путин призвал помогать детям, рожденным после гибели военнослужащего в зоне СВО

Путин поручил обеспечить поддержку детей, рожденных после гибели бойца СВО
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Касается, конечно, и обеспечения прав детей, которые родились после гибели их отца (в зоне проведения СВО - ред.). Разумеется, нужно все обеспечить, здесь и слов нет», — отметил он.

До этого глава государства назвал безобразием случаи выселения членов семей участников специальной военной операции из жилья. Он потребовал разобраться с каждой ситуацией и наказать виновных. По его словам, какой бы статус ни носило жилье, допускать выселения семей военнослужащих нельзя.

Владимир Путин 9 декабря открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Мероприятие проходит в комбинированном формате — частично очно и по видеосвязи. Путин принимает участие в заседании дистанционно из Кремля. Вместе с российским лидером к заседанию подключились председатель СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Глава государства впервые встречается с обновленным составом совета, поскольку накануне была произведена ротация состава.

Ранее председатель СПЧ сообщил, что совет собирает материалы о преступлениях ВСУ.

