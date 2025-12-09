На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Председатель СПЧ сообщил, что совет собрал 26 материалов о преступлениях ВСУ

Фадеев: СПЧ продолжает собирать материалы о преступлениях ВСУ
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что организация продолжает собирать материалы о преступлениях украинской армии. Об этом он сообщил на заседании совета.

В данный момент СПЧ подготовлено уже 26 документов, свидетельствующих о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С марта 2022 года подготовлено 26 бюллетеней на русском и английском языках с информацией о более чем 20 тысячах обстрелов мирных объектов, о пострадавших, раненых», — сообщил он.

Совет регулярно направляет собранную информацию в ООН, ЕС, ОБСЕ. Ответная реакция поступает, но она «крайне сдержанная».

Президент РФ Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по правам человека (СПЧ). По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также риски применения искусственного интеллекта и даже правила дорожного движения для курьеров. Накануне заседания, 8 декабря, глава государства изменил состав совета: из него исключили пятерых человек, а добавили четверых.

Ранее глава СПЧ предложил внедрить учет вернувшихся с фронта бывших заключенных.

