Путин назвал безобразием случаи выселения семей участников СВО из жилья

Путин потребовал разобраться в ситуациях с выселением семей бойцов СВО из жилья
Случаи выселения членов семей участников специальной военной операции из жилья — это безобразие, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он потребовал разобраться с каждой ситуацией и наказать виновных.

«Да какой бы статус ни носило это жилье, человек на фронте воюет — что за бред вообще? Это вообще безобразие. Надо разбираться с каждым конкретным случаем, кто это делает — фамилии надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — сказал российский лидер.

До этого в Бурятии возбудили уголовное дело о халатности в связи с выселением семьи участника специальной военной операции из ведомственного жилья. Сообщалось, что семью бойца СВО, который 20 лет проработал в МЧС России, по решению суда пытаются выселить из служебной квартиры. Тогда Владимир Путин поручил разобраться с этой ситуацией и подчеркнул, что нельзя так поступать с военнослужащими, которые защищают родину на передовой.

Ранее председатель СПЧ сообщил, что совет собирает материалы о преступлениях ВСУ.

