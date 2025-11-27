На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России

Politico: в ЕС не считают 20-й пакет санкций против России приоритетным
true
true
true
close
Reuters

В Европейском союзе (ЕС) в настоящее время не считают работу над 20-м пакетом санкций против России приоритетной. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Сейчас это не приоритет», — заявил изданию европейский чиновник.

По словам другого источника, Еврокомиссия (ЕК) начнет предлагать идеи примерно в январе следующего года.

Как уточняет Politico, центральным элементом 20-го пакета станет избавление от лазеек.

27 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов высказал мнение, что отказ Запада от российских энергоресурсов и расширение вторичных санкций приведут к серьезному экономическому кризису в Европе и США, а также к ослаблению позиций западных валют.

По его словам, санкционное давление на Россию и Китай усилит разрыв в глобальных цепочках поставок.

Ранее на Украине анонсировали санкционный «удар» ЕС по «Росатому».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами