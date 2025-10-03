Британскую службу разведки MI6 впервые возглавила женщина

Блейз Метревели возглавила МИ-6, она стала первой женщиной на этом посту

Блейз Метревели вступила в должность главы службы внешней разведки Великобритании MI6, став первой женщиной на данном посту. Об этом сообщила газета The Times.

48-летняя Метревели стала 18-м и самым молодым руководителем в истории МИ-6, которая была создана в 1909 году, а официально признана только в 1994 году.

Глава службы начала работать во внешней разведке в 1999 году. Большую часть времени Метревели провела в различных точках на Ближнем Востоке и свободно владеет арабским языком. Кроме того, она хорошо разбирается в российской тематике.

По информации издания, Метревели после назначения сосредоточится на восстановлении британского влияния на Ближнем Востоке. Кроме того, она планирует сделать разведывательную службу более открытой и прозрачной при помощи соцсетей.

Летом таблоид The Daily Mail писал, что дед главы MI6 Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова. При этом в ведомстве заявили, что она никогда не была с ним знакома.

Ранее британская контрразведка свернула борьбу с терроризмом из-за угрозы России и Китая.