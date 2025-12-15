На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт назвал страну, которой невыгодно завершение конфликта на Украине

Военэксперт Шлепченко: КНР невыгодно завершение конфликта на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Киеву невыгодно вести мирные переговоры, поскольку конфликт для украинского руководства — это источник прибыли, как и для Европы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Даже Китаю не нужно завершение конфликта. Потому что Китай смотрит на это как на тот фактор, который до последнего времени оттягивал американские силы. А сейчас является точкой раздражения в отношениях между Россией и Западом», — считает эксперт.

США при этом не против завершения боевых действий. Вашингтону важно как можно скорее снять напряжение между Россией и Западом, чтобы в дальнейшем договариваться с Москвой по поводу ее сближения с Пекином, добавил Шлепченко.

Издание Axios до этого сообщило, что президент США Дональд Трамп «активно работает» над тем, чтобы положить конец соперничеству с «великими державами», а именно с Китаем и Россией.

По информации журналистов, в свой первый президентский срок Трамп «открыл эпоху соперничества» с Москвой и Пекином, однако теперь он намерен закончить с этим и заключать сделки с двумя государствами.

Ранее Зеленский заявил о желании «предметно отслеживать» связи между Россией и Китаем.

