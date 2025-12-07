Глава МИД Польши обвинил Маска и Дмитриева в желании «разделить Европу»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X обвинил миллиардера Илона Маска и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в желании разделить европейские страны.

«Олигархи Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать над нами и эксплуатировать нас», — написал польский дипломат.

Накануне миллиардер заявил, что Европейский союз нужно устранить, а отдельным странам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ. В ответ Сикорский посоветовал бизнесмену «отправляться на Марс».

В тот же день Дмитриев согласился с Маском в том, что европейская цивилизация «движется к забвению». По мнению миллиардера, Европа «идет, как лунатик, к забвению». На это спецпредставитель президента РФ отреагировал фразой: «Не просто идет, а несется».

Ранее Маск перепостил запись о том, что Европа является «Четвертым рейхом».