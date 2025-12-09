На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские дроны пытались атаковать Чечню

Кадыров: в Чечне отразили атаку украинских беспилотников
Станислав Красильников/РИА Новости

Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Чечне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, два дрона перехватили в воздушном пространстве самого региона. Еще один беспилотник сбили над территорией соседней республики. Заявление дополнено кадрами, на которых запечатлено уничтожение БПЛА в Грозненском районе Чечни.

«Противодействие укронатовским террористическим угрозам налажено четко и грамотно. Отлично работает взаимодействие между всеми структурами, обеспечивающими безопасность наших граждан», — написал Кадыров.

Он выразил благодарность военнослужащим, принимавшим участие в отражении атаки дронов на регион.

9 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА повредили автобус на трассе между Армавиром и станцией Отрадной. Предварительно, никто из людей не пострадал. В настоящее время движение транспорта по трассе осуществляется в штатном режиме. В заявлении подчеркивалось, что сотрудники экстренных служб приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в Чебоксарах в результате атаки беспилотников пострадали 14 человек.

Атаки БПЛА на Россию
Атаки БПЛА на Россию
