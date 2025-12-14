На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о том, как Зеленский из «миротворца» превратился в сторонника войны

Песков: Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но начал приближать войну
Isabel Infantes/Reuters

Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами о мирных переговорах, но продолжил нарушать минские договоренности и начал провоцировать конфликт. Об этом заявил в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Зеленский победил на выборах «с лозунгами о мире», однако в кресле президента он продолжил нарушать минские договоренности и затягивать время.

«Стало очевидно, что никто не собирается [выполнять договоренности], и вместо мира он стал приближать войну», — сказал представитель Кремля.

По его словам, заход специалистов Североатлантического альянса на территорию Украины стал триггером для начала специальной военной операции. Песков отметил, что это создавало угрозу для русских людей, проживающих на этих территориях, не говоря о геополитических аспектах этой ситуации и последствиях для безопасности России.

Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. Вместе с тем, в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал условие для отказа Украины от членства в НАТО.

