Профайлер проанализировал позу Зеленского на встрече с Трампом

Профайлер Анищенко: поза Зеленского на встрече с Трампом указывает на депрессию
Al Drago/Reuters

Поза украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Трампом указывает на депрессию. Об этом в беседе с RT заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«Для Трампа это стандартная поза. Он всегда так сидит, тут ничего экстраординарного нет. А для Зеленского, знаете, когда сидишь, отключаешься от всего: стадия депрессии, принятия, отсутствие желания сопротивляться, что-либо говорить», — отметил он.

По словам профайлера, президент Украины и так понимает, что Трамп занял позицию, что необходимо конфликт остановить и его уже не переубедить.

Анищенко уточнил, что поза Зеленского и выражение его лица говорит о принятии неизбежного, отсутствии сил и возможности сопротивляться, понимании, что уже ничего не получится.

23 сентября украинский лидер провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи президент США заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Ранее госсекретарь США рассказал, как закончится украинский конфликт.

