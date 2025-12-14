Песков: заход специалистов НАТО на Украину стал триггером для начала СВО

Заход специалистов НАТО на украинские территории стал триггером для начала спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину в Telegram-канале.

Представитель Кремля напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но продолжил нарушать минские договоренности и начал провоцировать конфликт.

«Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины, поставки вооружений первые тогда именно начались», — заявил Песков.

Он добавил, что это создавало угрозу для русских людей, проживающих на этих территориях, не говоря о геополитических аспектах этой ситуации и последствиях для безопасности России.

Песков объяснил, что все это в комплексе «стало триггером для принятия решения о СВО».

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государствам — членам объединения нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

