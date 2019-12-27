Песков рассказал, что «рабочий день» младшей дочери Нади сопоставим с его

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что «рабочий день» его младшей дочери Нади, которая занимается фигурным катанием, сопоставим с его собственным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу», — сказал Песков.

Он отметил, что его жена, Татьяна Навка имела такое же детство: все время тренировалась профессионально, будучи в спорте. Фигуристка считает, что дочь должна продолжать так же.

Хотя, по мнению пресс-секретаря Путина, дисциплина это всегда хорошо.

Он также подчеркнул, что иногда спорит с супругой, отстаивая права ребенка.

Кроме того, Песков признался, что не видел жену, которая была занята подготовкой шоу, больше месяца.

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