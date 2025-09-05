Песков ответил на вопрос о младшей дочери

Любая культура может только обогатиться за счет соседней, тем более такой многовековой и исторической как китайская. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос aif.ru о влиянии китайской культуры лично на его жизнь.

«Конечно, грех не пользоваться этой культурой. Она очень богатая», — сказал Песков, комментируя тот факт, что его младшая дочь Надя учит китайский язык.

Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что сам по образованию является востоковедом.

До этого Песков рассказывал, что воспитанием младшей дочери Нади занимается его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Он признался, что «у бедного ребенка» рабочий график сопоставим с его, и в свои годы она учит уже три языка. Песков уточнил, что Надя занимается изучением китайского, французского и английского языков. Кроме того, девочка занимается фигурным катанием и музыкой. Занятия идут нон-стоп, отметил Песков.

Ранее Песков рассказал, за что его критикует Навка.