СМИ: Трамп назвал Зеленскому крайний срок для ответа по мирному соглашению

FT: Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному плану
AP/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «считаные дни», чтобы тот дал ответ на предложенный мирный план. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп рассчитывает заключить мирное соглашение к католическому Рождеству — 25 декабря.

Зеленский сообщил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер требовали, чтобы он принял «быстрое решение». В ответ президент Украины заявил, что ему нужно время для проведения консультаций с европейскими партнерами, прежде чем ответить Вашингтону.

9 декабря Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента США, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал Зеленскому «найти время».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для политического режима Зеленского начался обратный отсчет после ультиматума Трампа о мирном плане. Слуцкий считает, что команда президента США отвела Киеву лишь несколько дней для ответа на предложения по урегулированию, поскольку терпение Вашингтона иссякает.

Ранее в США назвали Зеленского «комиком» с опытом президентства в телесериалах.

