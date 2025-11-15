Европе выгодно поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«Поддержка Украины - это выгодная сделка по сравнению с ценой победы России», — подчеркнула она.

Глава евродипломатии напомнила странам Европы о необходимости дальнейшей поддержки Украины.

На этом фоне европейские СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «одержима» конфликтом на Украине, в то время как ряд стран Евросоюза наоборот «устали» от помощи Киеву.

Как напоминает газета, ранее фон дер Ляйен говорила о том, что ЕС «предоставит Украине кредит, который Украина вернет, если Россия выплатит репарации». Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро, которая на практике означает «увеличение долга для Украины и дополнительное финансовое бремя для европейцев».

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.