В Раде раскрыли, когда станут известны результаты мирных переговоров по Украине

Нардеп Вениславский: до Рождества станет известно, наступит ли мир на Украине
Офис Президента Украины

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что результат публичных и закрытых переговоров о возможности мира на Украине будет известен до Рождества. Его слова приводит Radio NV.

«Насколько он [прогресс] очевиден, я думаю, будем понимать в течение следующих недель. До Рождества, как было заявлено с разных сторон, мы будем точно понимать, будет или не будет достигнут результат», — заявил Вениславский.

По его словам, США и Европа понимают, что необходимо «какой-то формат мирного будущего соглашения» готовить сейчас, и согласовывать его с Россией.

Католическое Рождество празднуется в ночь с 24 на 25 декабря.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир на достойных условиях, Киев готов работать максимально конструктивно. Он также подтвердил, что 14 декабря в Берлине встретится с представителями главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

