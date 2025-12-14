На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа в Берлине

Зеленский подтвердил, что в Берлине встретится с Уиткоффом и Кушнером
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня в Берлине он встретится с представителями главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что, по словам Зеленского, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами украинские правки к мирному плану Трампа.

Агентство Associated Press сообщило, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с Зеленским по мирному урегулированию украинского конфликта.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план.

По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее Зеленский раскрыл, какой мир нужен Украине.

