На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму призвали Зеленского оставить полуостров в покое

Общественник Бондаренко: Зеленскому следует оставить Крым в покое
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении «Другая Украина» Олег Бондаренко призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить Крым в покое. Об этом сообщает РИА Новости.

Бондаренко уточнил, что Крым не является просто землей, Крым — это люди.

«Люди, которые вернулись на свою историческую Родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее. Так что Зеленскому пора оставить Крым в покое, перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, сделанный в 2014 году», — отметил общественник.

Бондаренко добавил, что Крым в составе России развивается стремительно, в то время как у Украины, как страны, нет будущего, так как это «лишь территория под внешним управлением».

11 декабря депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что Зеленский сделал уже давно для всех очевидное заявление о невозможности вернуть Крым под контроль Киева.

Депутат подчеркнул, что, пытаясь удержать власть, Зеленский делает заявление о Крыме, суть которого для всех уже давно очевидна для всех уже давно. Прежние воинственные заявления украинского президента и его окружения о полуострове и границах 1991 года были лишь удобным способом годами одурачивать своих избирателей.

Ранее в Крыму допустили визит Трампа на полуостров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами