Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым

Зеленский: у Киева нет сил вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на своей первой встрече с Владимиром Путиным заявлял о желании вернуть Крым, а также признал, что сейчас у Киева нет сил для реализации этой цели. Его слова передает «Страна.ua».

Он отметил, что, возможно, действительно сделал такое заявление шесть лет назад в Париже, и считает свою позицию правильной.

«Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: «Да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — сказал Зеленский.

В ходе своей речи президент Украины заявил, что у страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО.

Также он сообщил, что Украина готова провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность.

Первая и единственная на данный момент личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась в 2019 году в Париже в рамках саммита «Нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Основной темой переговоров было урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее Дональд Трамп восхитился Крымом.

