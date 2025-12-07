Глава МИД Ирана в ближайшее время планирует посетить Россию

Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит РФ для переговоров на высоком уровне

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ближайшее время планирует совершить визиты в Москву и Минск, где намерен провести переговоры с властями России и Белоруссии. Об этом сообщил представитель МИД страны Эсмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции, передает ТАСС.

«На следующей неделе будут встречи на высоком уровне в Белоруссии и России. Арагчи совершит визит в эти две страны в рамках постоянных консультаций», — сказал он.

26 ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза России Оксаной Лут.

В январе текущего года президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.