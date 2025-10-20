В Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана

Песков: РФ готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях.

«Иран – это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются», — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

В январе текущего года президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

16 октября секретарь Совета безопасности Ирана Хаменеи Лариджани на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 октября передал российскому лидеру послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ходе переговоров Лариджани обсудил с Путиным экономическое, региональное и международное сотрудничество между Россией и Ираном.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличение объема торговли с РФ в два раза.