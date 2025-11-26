В Россию прибыл министр сельского хозяйства Ирана

IRNA: глава минсельхоза Ирана прибыл в РФ на переговоры с российской коллегой

Министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже прибыл в Москву, где проведет переговоры с главой Минсельхоза России Оксаной Лут. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, у иранского министра также запланированы встречи с руководителями крупных российских агрохолдингов и компаний, работающих в сфере производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Предполагается, что стороны обсудят расширение поставок, совместные проекты и развитие торгово-экономических связей в аграрной отрасли.

В августе Нури заявил, что Иран планирует увеличить объем торговых сделок в сфере сельского хозяйства с Россией на 30-35%. По его словам, показатели 2024 года составили около $1,2 млрд. Министр отметил, что если в текущем году увеличить объем в соответствии с планами, то уже в следующем году показатели могут достичь $3 млрд.

В январе текущего года президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.