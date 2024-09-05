Путин назвал главную гарантию безопасности России

Президент России Владимир Путин назвал главной гарантией безопасности России рост ее экономики и военного потенциала, стабильные отношения с партнерами и союзниками. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

«Главная гарантия безопасности – рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками», — сказал он.

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин назвал главный принцип экономики будущего.