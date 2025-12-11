На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров раскрыл, на чем настаивает Россия в ходе переговоров по Украине

Лавров: РФ настаивает на пакете договоренностей об устойчивом мире на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия настаивает, чтобы в процессе мирного урегулирования на Украине были достигнуты договоренности, обеспечивающие прочный и устойчивый мир с гарантиями безопасности для всех сторон конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран», — сказал он на посольском круглом столе по тематике урегулирования украинского конфликта.

Лавров подчеркнул, что переговоры российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и его командой посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования конфликта и устранению его первопричин.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил аналогичную позицию РФ по урегулированию на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что для России является абсолютным приоритетом не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир. Так он ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к России об «энергетическом перемирии».

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.

