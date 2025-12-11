На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, поступала ли новая информация от США по мирному плану

Песков: Москва пока не получала информации от США, они работают с Украиной
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия пока не получала информации от США о результатах переговоров с Украиной по урегулированию конфликта. Вашингтон продолжает работать с Киевом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Ничего не поступало, нет. Они работают с украинской стороной», — сказал он журналистам.

11 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор ждет информации о том, чем закончатся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями Европы и администрацией американского лидера Дональда Трампа.

Лавров добавил, что утечки в СМИ о контактах Зеленского с лидерами ЕС и США говорят о том, что Киев просит гарантии безопасности только для себя. В свою очередь Россия, как отметил министр, настаивает, чтобы были достигнуты договоренности, обеспечивающие прочный и устойчивый мир с гарантиями безопасности для всех сторон конфликта.

Ранее Путин назвал главную гарантию безопасности России.

Переговоры о мире на Украине
