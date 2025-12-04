На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин потребовал от НАТО выполнять свои обещания

Путин: Россия настаивает, чтобы НАТО выполняло обещания о нерасширении на восток
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток, данные Североатлантическим альянсом. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не просим ничего необычного или неожиданного, ничего, что упало бы с неба. Мы просто настаиваем на выполнении уже данных нам обещаний», — сказал глава государства.

Он напомнил, что альянс дал их России еще в 1990-е годы.

«Никакого расширения [НАТО] на восток, об этом было заявлено публично», — добавил российский лидер.

3 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Североатлантический альянс является врагом России.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «лучший способ» изменить ход мыслей Путина по решению на Украине – это продолжение поставок оружия Киеву и ужесточение санкционного давления на Москву.

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.

