Рютте призвал европейские страны подготовиться к борьбе с русскими

Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
true
true
true
close
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем призвал Евросоюз (ЕС) увеличить расходы на обороны, на случай «сражения» с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Рютте, США ожидали, что европейские страны будут тратить больше или хотя бы столько же, сколько тратят американцы, не из-за того, что все члены альянса должны тратить одинаково.

«А потому, что нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас», — добавил генсек НАТО.

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола заявил, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО.

Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе. При этом Лавров подчеркнул, что в случае агрессии со стороны ЕС, Россия ответит.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.

