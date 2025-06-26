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Белоусов рассказал, что будет с Европой в случае затягивания военных действий на Украине

Белоусов: Европе грозит дестабилизация при затягивании конфликта на Украине
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Затягивание военных действий путем поставок Украине вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания министров обороны стран — участниц ШОС, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев делает ставку на террористические акты, осознавая неотвратимость поражения. Белоусов подчеркнул, что при поддержке спонсоров из Европы Украина взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру.

«Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», — сказал министр обороны.

Также Белоусов заявил, что российская армия успешно продвигается в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, наступательные действия ВС России продолжаются и показывают положительные результаты.

Ранее Белоусов оценил уровень взаимоотношений России и Китая.

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