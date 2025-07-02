В Кремле прокомментировали решение США приостановить поставки оружия Украине

Песков: чем меньше оружия поставят Украине, тем ближе окончание СВО

В Кремле заявили, что чем меньше оружия будет поставлено Киеву, тем ближе окончание российской специальной военной операции (СВО). С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал приостановку Соединенными Штатами поставок определенного вооружения Украине.

«Насколько понимаем, причиной решения стали пустые склады, но чем меньше оружия поставлено Украине, тем ближе окончание СВО», — заявил представитель Кремля.

По информации американских СМИ Politico и NBC News, США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

При этом газета The Wall Street Journal пишет, что Пентагон после остановки военных поставок Киеву от Вашингтона предложит президенту США Дональду Трампу варианты продолжения помощи Украине в целях урегулирования конфликта.

Ранее в Германии рассказали, что остановит конфликт на Украине.