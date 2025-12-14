Священник рассказал, как икона остановила осколок у сердца российского бойца

Икона святого праведного воина Федора Ушакова спасла жизнь военнослужащему 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр», предотвратив попадание осколка ему в сердце. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

«Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце - прим. ред.)», — заявил он.

По словам священника, икона находилась у него возле сердца. Осколок прилетел в солдата и застрял в ламинированной бумажке. Осколок должен был пробить военного, но остановился в лике Федора Ушакова. Священнослужитель уточнил, что солдат часто оберегают шевроны с изображением святых.

Он рассказал, что видел шлемы с вложенными внутрь иконками Богородицы, а которых застревали осколки. Помимо этого, осколки останавливались в нательном крестике.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин хранит дома иконы, которые подарили ему военнослужащие на день рождения.

Ранее в РПЦ рассказали об иконах, останавливающих пули и снаряды.