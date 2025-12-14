На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о многолетней дружбе главных раввинов России и Одессы

Главный раввин России Берл Лазар рассказал о дружбе с главным раввином Одессы
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный раввин России Берл Лазар рассказал о многолетней дружбе с Авраамом Вольфом, который является главным раввином Одессы и Юга Украины. Их знакомство произошло еще во время учебы, сообщил он РИА Новости.

«У нас сохранилась дружба и с раввином на Украине, с которым я учился в ешиве», — поделился Лазар.

С 1982 по 1988 год Берл Лазар учился в Нью-Йорке в одном из ведущих высших религиозных учебных заведений в иудаизме — в ешиве «Томхей Тмимим». По окончании учебного заведения он получил звание равина и религиозного судьи (даяна).

В феврале 2025 года состоялась свадьба сына Авраама Вольфа и дочери Берла Лазара — Шолома и Ривки. Торжество прошло в Маале-Адумиме, недалеко от Иерусалима. Церемония проводилась на двух языках — русском и иврите, и по традициям иудаизма. На мероприятие были приглашены около 200 человек. Список гостей не раскрывался, однако известно, что среди приглашенных были видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также известные артисты, в том числе рэпер Джиган. Что еще известно о свадьбе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный раввин России раскритиковал заявление муфтия Чечни о «врагах Аллаха».

