Мерц назвал неприемлемыми некоторые положения Стратегии нацбезопасности США

Для Европы являются неприемлемыми некоторые положения новой Стратегии национальной безопасности США. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции во время визита в федеральную землю Рейнланд-Пфальц, сообщает ТАСС.

По его словам, данный документ, по сути, его не удивил.

«То, что мы прочитали на прошлой неделе, примерно соответствует тому, что вице-президент (Соединенных Штатов Джей Ди. — «Газета.Ru») Вэнс уже сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Что-то из этого понятно, что-то объяснимо, что-то неприемлемо для нас с точки зрения Европы», — сказал Мерц.

Говоря о стратегии, он также отметил, что американцам не нужно стремиться «спасти» демократию в Европе.

Кроме того, канцлер подчеркнул, что этот документ подтверждает его оценку того, что ЕС следует «стать гораздо более независимым от США в вопросах политики безопасности».

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В этом документе Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Также в документе говорится, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы европейские страны «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

14 февраля Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что США не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции.

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.