Видео: мужчины избили водителя на дороге в Казани

В Казани на видео попало, как мужчины избили водителя на проезжей части

В Казани мужчины избили водителя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Пострадавший пытался обогнать машину, но попутное авто не давало это сделать. В какой-то момент неизвестные остановились, напали на мужчину и брызнули перцовкой в глаза», — говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчины выходят из автомобиля и направляются к водителю, после чего наносят ему несколько ударов. По данным канала, инцидент произошел на улице Сибгата Хакима. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

До этого в Белгороде женщины подрались в ходе дорожного конфликта. На кадрах, размещенных в сети, видно, как женщина рукой ударяет водительницу. Пострадавшая белгородка написала заявление в правоохранительные органы.

