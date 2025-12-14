На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: мужчины избили водителя на дороге в Казани

В Казани на видео попало, как мужчины избили водителя на проезжей части
true
true
true

В Казани мужчины избили водителя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Пострадавший пытался обогнать машину, но попутное авто не давало это сделать. В какой-то момент неизвестные остановились, напали на мужчину и брызнули перцовкой в глаза», — говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчины выходят из автомобиля и направляются к водителю, после чего наносят ему несколько ударов. По данным канала, инцидент произошел на улице Сибгата Хакима. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

До этого в Белгороде женщины подрались в ходе дорожного конфликта. На кадрах, размещенных в сети, видно, как женщина рукой ударяет водительницу. Пострадавшая белгородка написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее священник задержал дебошира, разбившего 6 авто в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами