Макрон и Мерц предупредили Зеленского о «большой угрозе»

Der Spiegel: Макрон и Мерц обеспокоились, что США предадут Европу и Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телефонном разговоре с другими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу». Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на имеющуюся в распоряжении расшифровку беседы.

Речь идет о телефонном разговоре от 1 декабря с участием всех европейских лидеров и Зеленского, состоявшемся после переговоров делегаций Украины и США во Флориде и перед поездкой спецпредставителя Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию.

Так, Макрон во время разговора якобы сказал о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности». Также, согласно транскрипту, он добавил, что видит «большую угрозу» для Зеленского.

В свою очередь Мерц сказал, что Зеленскому нужно быть «очень осторожным в последующие дни».

«Они ведут игру – и с вами, и с нами», – сказал канцлер ФРГ.

Позже президент Финляндии Александр Стубб добавил, что Европа не должна оставлять Владимира Зеленского «один на один с этими парнями». С данной позицией согласился генсек НАТО Марк Рютте.

С 3 на 4 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

