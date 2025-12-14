На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России

Аналитик Кнутов: ВСУ пытаются спровоцировать Россию ударами по жилым объектам
true
true
true
close
Reuters

Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым объектам на территории России, чтобы спровоцировать на ответ и сорвать переговоры. Об этом News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина хочет спровоцировать нас на ответные удары, отправляя дроны на наши территории, и тем самым сорвать мирные переговоры. ВСУ придерживаются циничной тактики: в течение нескольких дней они копят беспилотники. Далее украинцы выбирают какую-то российскую цель, наиболее удобную с точки зрения погодных условий, чтобы БПЛА точно долетели», — сказал Кнутов.

По его словам, предотвратить такое развитие событий можно лишь остановив ввоз комплектующих для БПЛА на Украину. Необходимо бить по портовым сооружениям, а также железным дорогам вблизи границы с Польшей, констатировал эксперт.

Накануне вечером в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за три часа перехватили и ликвидировали над регионами РФ 94 дрона ВСУ. По информации ведомства, больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 дрона были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

Ранее Лавров указал на истощение ресурсов Запада по ведению прокси-войны с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами