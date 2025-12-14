Эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России

Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым объектам на территории России, чтобы спровоцировать на ответ и сорвать переговоры. Об этом News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина хочет спровоцировать нас на ответные удары, отправляя дроны на наши территории, и тем самым сорвать мирные переговоры. ВСУ придерживаются циничной тактики: в течение нескольких дней они копят беспилотники. Далее украинцы выбирают какую-то российскую цель, наиболее удобную с точки зрения погодных условий, чтобы БПЛА точно долетели», — сказал Кнутов.

По его словам, предотвратить такое развитие событий можно лишь остановив ввоз комплектующих для БПЛА на Украину. Необходимо бить по портовым сооружениям, а также железным дорогам вблизи границы с Польшей, констатировал эксперт.

Накануне вечером в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за три часа перехватили и ликвидировали над регионами РФ 94 дрона ВСУ. По информации ведомства, больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 дрона были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

