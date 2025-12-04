В ФРГ отказались комментировать предупреждение Зеленскому о предательстве США

Представитель канцлера ФРГ Фридриха Мерца Штефан Корнелиус отказался комментировать телефонный разговор с предупреждением президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Politico.

«В принципе я не подтверждаю и не комментирую фрагменты разговоров», — сказал он.

Речь идет о разговоре между лидером Германии и французским президентом Эммануэлем Макроном. Они выразили свое недоверие к США и предупредили украинского президента о возможном предательстве.

Расшифровку разговора опубликовало издание Der Spiegel. Из нее следует, что Макрон во время разговора якобы сказал о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности». Он также заявил, что видит большую угрозу для Зеленского.

Тем временем президент Финляндии заявил, что условия мира на Украине многим будет трудно пережить. Однако он призвал поддержать украинцев в любом решении, которое они примут.

Ранее Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой.