На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ отказались комментировать предупреждение Зеленскому о предательстве США

Politico: представитель Мерца отказался комментировать предупреждение Зеленскому
true
true
true
close
Global Look Press

Представитель канцлера ФРГ Фридриха Мерца Штефан Корнелиус отказался комментировать телефонный разговор с предупреждением президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Politico.

«В принципе я не подтверждаю и не комментирую фрагменты разговоров», — сказал он.

Речь идет о разговоре между лидером Германии и французским президентом Эммануэлем Макроном. Они выразили свое недоверие к США и предупредили украинского президента о возможном предательстве.

Расшифровку разговора опубликовало издание Der Spiegel. Из нее следует, что Макрон во время разговора якобы сказал о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности». Он также заявил, что видит большую угрозу для Зеленского.

Тем временем президент Финляндии заявил, что условия мира на Украине многим будет трудно пережить. Однако он призвал поддержать украинцев в любом решении, которое они примут.

Ранее Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины предстоящей зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами