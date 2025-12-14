«Питтсбург» без Малкина проиграл в НХЛ, ведя 5:1

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Основное время матча завершилось со счетом 5:5, в овертайме победу «Сан-Хосе» принесла шайба Йон Клингберг, который также отличился в основное время. «Питтсбург» по ходу матча вел со счетом 5:1, однако не сумел удержать преимущество, пропустив четыре шайбы в третьем периоде.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 38 из 43 бросков.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принял. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг», который состоялся в ночь на 5 декабря. Сообщается, что у Малкина травма верхней части тела, 9 декабря клуб поместил его в список травмированных.

«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 36 очками после 30 матчей. «Сан-Хосе» (35 очков после 33 игр) располагается на седьмом месте.

