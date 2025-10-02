Путин заявил о попытке Запада организовать цветную революцию в Сербии

Западные государства хотят организовать в Сербии цветную революцию, и российские спецслужбы это подтверждают, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Наши специальные службы подтверждают это. Некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции, в данном случае в Сербии», — сказал российский лидер.

Он заявил, что подобные политические действия представляют собой неконституционный захват власти, а те, кто стоят за протестами в сербских городах, просто хотят, чтобы народ страны «и дальше страдал».

При этом президент РФ призвал вести диалог с сербской молодежью, включая тех ее представителей, которые участвуют в митингах. По мнению Путина, их тоже можно назвать патриотами.

16 сентября президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Японию поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане» в стране. По его словам, российская спецслужба предупредила его о том, что Евросоюз готовит госпереворот в Сербии 1 ноября. Сербский лидер уточнил, что организаторами кампании выступают разведслужбы трех стран, которые создали сеть по работе со студентами и молодежью «для подрыва ценностей» сербского общества.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».