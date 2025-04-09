Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Сербии предупредил о формировании нового военного союза на Балканах

Вице-премьер Сербии Вулин: Хорватия, Албания и Косово формируют военный союз
close
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

На Балканах формируется новый военный союз, в который войдут Хорватия, Албания и Косово. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. По мнению политика, объединение создается против его государства, несмотря на то, что представители указанных стран заявляют о желании «просто стать ближе друг к другу».

«Против кого вы решили объединиться? Против России? Русские слишком от вас далеко, да и, будем честны, они вам не по зубам. Вы уже все состоите в НАТО, у которого есть свои союзники и враги. Довольно лжи: признайте, что вы объединяетесь против Сербии, вот и все», — сказал Вулин.

Он добавил, что у него нет ни малейшего сомнения в том, что иной причины заключать военный союз у них просто нет.

До этого Вулин прокомментировал неутихающие в последние месяцы протесты в Сербии. Он подчеркнул, что Запад обманом выводит людей на улицы. Все подобные мероприятия, по его словам, организуются секретными службами Великобритании, Германии и других стран.

Вице-премьер республики также отметил, что Запад преследует одну цель — уничтожить независимость Сербии.

Ранее в России заявили о провале Евросоюзом роли посредника между Сербией и Косово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами