Вице-премьер Сербии предупредил о формировании нового военного союза на Балканах

На Балканах формируется новый военный союз, в который войдут Хорватия, Албания и Косово. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин. По мнению политика, объединение создается против его государства, несмотря на то, что представители указанных стран заявляют о желании «просто стать ближе друг к другу».

«Против кого вы решили объединиться? Против России? Русские слишком от вас далеко, да и, будем честны, они вам не по зубам. Вы уже все состоите в НАТО, у которого есть свои союзники и враги. Довольно лжи: признайте, что вы объединяетесь против Сербии, вот и все», — сказал Вулин.

Он добавил, что у него нет ни малейшего сомнения в том, что иной причины заключать военный союз у них просто нет.

До этого Вулин прокомментировал неутихающие в последние месяцы протесты в Сербии. Он подчеркнул, что Запад обманом выводит людей на улицы. Все подобные мероприятия, по его словам, организуются секретными службами Великобритании, Германии и других стран.

Вице-премьер республики также отметил, что Запад преследует одну цель — уничтожить независимость Сербии.

Ранее в России заявили о провале Евросоюзом роли посредника между Сербией и Косово.