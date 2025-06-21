Названа причина, по которой Лукашенко освободил Тихановского

Лукашенко решил освободить Тихановского из тюрьмы для воссоединения с семьей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение освободить оппозиционера Сергея Тихановского из гуманитарных соображений, чтобы он мог воссоединиться с семьей. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что глава государства помиловал 14 человек по просьбе американского коллеги Дональда Трампа.

Как до этого написало издание «Наша Нiва», освобождение оппозиционера стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником президента США Китом Келлогом, который посетил Минск 21 июня и встретился с Лукашенко.

В конце декабря 2021 года муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Белорусское следствие сочло, что он и его окружение «длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков» на территории страны. По мнению следователей, мужчина через YouTube и одноименный Telegram-канал «призывал к насилию» в отношении представителей власти. Также ему было предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование работе ЦИК (Центральной избирательной комиссии)» и «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Ранее встреча Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.