На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой Лукашенко освободил Тихановского

Лукашенко решил освободить Тихановского из тюрьмы для воссоединения с семьей
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение освободить оппозиционера Сергея Тихановского из гуманитарных соображений, чтобы он мог воссоединиться с семьей. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что глава государства помиловал 14 человек по просьбе американского коллеги Дональда Трампа.

Как до этого написало издание «Наша Нiва», освобождение оппозиционера стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником президента США Китом Келлогом, который посетил Минск 21 июня и встретился с Лукашенко.

В конце декабря 2021 года муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Белорусское следствие сочло, что он и его окружение «длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков» на территории страны. По мнению следователей, мужчина через YouTube и одноименный Telegram-канал «призывал к насилию» в отношении представителей власти. Также ему было предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование работе ЦИК (Центральной избирательной комиссии)» и «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Ранее встреча Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами